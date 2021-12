Rocciatore tradito da onda finisce in mare e muore

Un giovane rocciatore è caduto in mare ed è morto durante una arrampicata su una parete rocciosa in località Valletta nel Comune di Moneglia (Genova). La ragazza che era con lui è rimasta a lungo bloccata in parete. Sono intervenuti vigili del fuoco, volontari del soccorso alpino, mezzi della Capitaneria di porto. Per recuperare il cadavere sta intervenendo un elicottero dei vigili del fuoco perché il mare mosso non permette l'intervento di altri mezzi. La strada provinciale che unisce Riva Trigoso a Moneglia è stata chiusa per permettere ai soccorritori di intervenire. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 sulla falesia tra Vallegrande e Valletta. E' stata messa in salvo la compagnia, 28 anni: è in buone condizioni ma sotto choc. Una ambulanza l'ha accompagnata al punto di elisoccorso di Moneglia da dove con un elicottero è stata trasportata all'ospedale di San Martino. La vittima aveva 30 anni. La coppia è di origine argentina e si era trasferita a Genova. Il ragazzo è stato travolto da una onda mentre cercava di recuperare una corda che gli era caduta