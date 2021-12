Covid: 486 nuovi positivi, stabile numero ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 05 DIC - Continua a crescere il numero dei positivi al covid in Liguria. Ora sono 6800, 112 in più rispetto a ieri. Ma il numero degli ospedalizzati non cresce. Cala di uno e soprattutto ci sono tre malati in meno in terapia intensiva: sono 22, numero che riporta la percentuale dei posti letto occupati sotto la soglia del 10%, uno dei tre paramentri che se superato fa finire la regione in zona gialla. Gli altri sono l'incidenza di 150 positivi ogni 100 mila abitanti, dato superato (192) e il 15% dei posti letto occupati in area medica, ancora lontano dal raggiungimento. Complessivamente i ricoverati sono 194. Non ci sono stati decessi. I guariti sono 374. I nuovi positivi sono 486 emersi da 4178 tamponi molecolari e10116 test rapidi. Il tasso di positività è del 3,4%, mentre a livello nazionale è al 2,9%. I nuovi casi sono 177 nell'area di Genova, 110 nel Savonese, la crescita più importante nelle ultime 24 ore, dopo che per giorni il primato era toccato all'Imperiese che oggi ne registra 83, 60 nel Tigullio, 49 nello Spezzino e 7 sono persone non residenti in regione. In isolamento domiciliare ci sono 5099 perosne, 287 in più rispetto a ieri, in sorveglianza attiva ce ne sono 4291, erano 4004. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 6542 vaccini (ANSA).