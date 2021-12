A Recco la cassetta dei mugugni

(ANSA) - RECCO, 05 DIC - Una cassetta delle lettere dove i cittadini possono lasciare mugugni, richieste, segnalazioni, suggerimenti per il sindaco e per l'amministrazione. Avviene a Recco. La cassetta è stata allestita nella sala polivalente della Pro Loco. "I cittadini potranno imbucare le loro lettere avendo la certezza che saranno lette dall'araldo sabato 11 dicembre, in occasione dell'antica tradizione del Confeugo in piazza Nicoloso. La cerimonia vedrà la partecipazione degli abitanti di Ponte di Legno, che hanno donato a Recco l'albero di Natale" ricordano il sindaco Carlo Gandolfo e l'assessore alle tradizioni popolari Francesca Aprile. (ANSA).