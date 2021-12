Rapallo inaugura il Natale dei bambini, c'è il Castello Parlante

(ANSA) - RAPALLO, 04 DIC - Un lancio di palloncini bianchi ha dato il via al Natale dei bambini di Rapallo, poi il taglio del nastro al parco Canessa, uno dei tre parchi che saranno protagonisti delle animazioni natalizie con le favole del Natale. Al Parco Canessa sarà possibile incontrare il Grinch e la dolce Cindy Chi Lou, ai Giardini De Martino troveranno casa Babbo Natale e i suoi preziosi aiutanti con un ospite d'eccezione, l'Elfo Ra-Pallino e infine, al Parco Biancaneve andranno in scena le magiche atmosfere dello Schiaccianoci. La rassegna prosegue il percorso intrapreso con Rapallo for Kids e fa parte delle iniziative raccolte sotto il nuovo brand HelloRapallo.

"Dovevamo dare un segnale ai bambini e alle famiglie nel rispetto del momento che stiamo vivendo - ha detto il sindaco Carlo Bagnasco - e quindi abbiamo deciso di sfruttare i nostri parchi per un divertimento in sicurezza".

Mentre il corpo bandistico della città di Rapallo intonava le canzoni di Natale, i personaggi e le mascotte si concedevano ai bimbi.

"Sarà un periodo magico come magici sono i nostri parchi che ospiteranno tantissimi laboratori" ha rimarcato l'assessore al turismo Elisabetta Lai.

Fino all'Epifania, nei tre parchi, i bambini potranno partecipare a laboratori creativi, musicali, teatrali, o ancora scrivere la lettera per Babbo Natale. Non mancheranno momenti musicali e giochi di luci. La voce che inviterà la cittadinanza a immergersi nell'atmosfera natalizia sarà quella del Castello Parlante, l'antico Castello sul mare, simbolo della città. Nelle giornate speciali del 25 e del 31 dicembre il programma prevede momenti particolari con animazioni di trampolieri, giocolieri, maghi, clown, personaggi luminosi. (ANSA).