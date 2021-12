Vaccini: in Liguria prenotazioni per 5-11 anni al via dal 13

(ANSA) - GENOVA, 03 DIC - La campagna di vaccinazioni per i bambini tra i 5 e gli 11 anni in Liguria partirà dal 13 dicembre con le prenotazioni. Le somministrazioni verranno fatte "solo in hub dedicati e solo su prenotazione", ha spiegato il presidente della Regione Giovanni Toti nel punto stampa settimanale sulla pandemia, chiarendo poi che "tutte le indicazioni esatte sulla vaccinazione pediatrica le daremo la prossima settimana". Le somministrazioni verranno fatte "con il supporto dei pediatri di libera scelta che saranno in tutti gli hub, anche per dare informazioni alle famiglie". Gli hub dedicati ai più piccoli, è stato anche annunciato, verranno segnalati con cartelli con un testimonial studiato per la campagna dei più piccoli: 'Capitan Vaccino', con la V di vaccino sul petto. (ANSA).