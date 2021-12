Covid: in Liguria crescono ancora positivi e ricoverati

(ANSA) - GENOVA, 03 DIC - Crescono ancora in Liguria i positivi e i ricoverati a causa del covid. Ma corrono anche le vaccinazioni tra gli indecisi della prima ora: in un giorno sono state 766 le prime dosi. I positivi sono saliti a 6496, 331 più di ieri. I ricoverati sono 186, 6 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Tra questi malati 22 sono in rianimazione e 21 non sono vaccinati. I 22 letti occupati in terapia intensiva rappresentano il 9,6% dei posti disponibili (229). Boom di ricoveri in un giorno nel Savonese, sono stati 7. Il raggiungimento del 10%, insieme al 15% dei posti occupati in media intensità di cura e una incidenza di 150 casi ogni 100 mila abitanti porta un territorio in area gialla. In Liguria i posti occupati in media intensità sono ancora nettamente sotto la soglia critica.

I nuovi positivi sono 579 a fronte di 4871 tamponi molecolari e 10380 test rapidi. Il tasso di positività è al 3,79%, quando la media nazionale è 2,9%. I nuovi contagiati sono 10 nell'area di Genova, 142 nell'Imperiese, 115 nel Tigullio, 86 nel Savonese, 62 nello Spezzino, 4 non sono residenti in Liguria. Della quattro province solo La Spezia resta sotto i mille contagiati (835). I decessi sono stati 2, entrambi a Sanremo, sono donne di 71 e 64 anni. I guariti sono 246.

In isolamento domiciliare ci sono 4698 persone, 310 più di ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 3765, erano 3803.

Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 13450 vaccini. Sono 766 le prime dosi, 942 le seconde e 11742 le terze (ANSA).