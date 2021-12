Scontro auto e furgone, un morto e due feriti nell'Imperiese

(ANSA) - SANTO STEFANO AL MARE, 02 DIC - E' di un morto e due feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente avvenuto stamani, sull'Aurelia, nelle vicinanze del bivio per Cipressa.

Lo scontro è avvenuto tra un'auto e un furgoncino, con la vettura che è carambolata contro un muro. La vittima è un uomo di 74 anni di Sanremo, Luciano Bottini, che viaggiava in auto con la moglie di 69 anni, rimasta gravemente ferita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il personale del 118 e i carabinieri della compagnia di Sanremo. Al momento è ancora in corso di ricostruzione la dinamica del tragico incidente, che ha avuto ripercussioni sul traffico, con la circolazione che è rimasta a lungo bloccata e poi deviata a seno unico alternato, per consentire le operazioni di soccorso e di bonifica della strada, oltre ai rilievi.

(ANSA).