Sampdoria, nasce maglia 'ecologica'

(ANSA) - GENOVA, 02 DIC - Si chiama Samp for People, è una maglia a tiratura limitata, realizzata dalla Sampdoria con Macron e sarà indossata in occasione della sfida con la Lazio in programma domenica al Ferraris. Una casacca green visto che è stata prodotta in Eco-Fabric, al 100% proveniente da plastica riciclata. Altre due note caratterizzano questa speciale casacca. La prima è la croce di San Giorgio, simbolo di Genova e sempre presente all'interno della fascia blucerchiata. In questo caso è in argento e posta al centro della maglia. La seconda è un dettaglio sulla manica sinistra: la scritta, in argento, 12 agosto 1946, data di fondazione dell'Unione Calcio. Nel retrocollo esterno, in argento, è stampato il profilo del Baciccia, il marinaio simbolo della squadra. Le t-shirt indossate dai calciatori blucerchiati nel match con i biancocelesti saranno messe all'asta a sostegno di Apnea Academy e, nello specifico, dell'iniziativa SpazzApnea - operazione fondali puliti, una raccolta differenziata subacquea della spazzatura sottoforma di gara a squadre. (ANSA).