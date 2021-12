Nasconde oltre 6 kg di coca pura nel furgone, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 02 DIC - La Guardia di Finanza di Sarzana, nel corso di normali controlli del territorio al casello autostradale, hanno fermato un cittadino albanese e sequestrato oltre 6 kg di cocaina purissima per un valore, tagliata e sul mercato, di oltre 1 mln e mezzo di euro. A insospettire i militari è stato l'atteggiamento dell'albanese che era alla guida di un furgone con targa spagnola. Una volta uscito dal casello e fermato, i finanzieri hanno dato il via libera al cane antidroga che ha subito 'puntato' il cassone vicino al pianale del furgone. Così la Gdf ha individuato un doppiofondo ricavato artigianalmente nella parte metallica del pianale dove era nascosta una borsa contenente 7 involucri in nylon termosaldati e sottovuoto, impregnati di grasso sintetico per veicoli.

All'interno degli involucri è stata trovata la droga: 6 kg e150 grammi di cocaina purissima,che è stata sequestrata assieme al furgone utilizzato per il trasporto. Il conducente, con numerosi precedenti specifici, è stato arrestato e accompagnato presso la casa circondariale di Massa. La droga, connotata da un altissimo grado di purezza, rivenduta al dettaglio avrebbe fruttato circa 1 milione e mezzo di euro. (ANSA).