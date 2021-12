Manovra: metalmeccanici Fiom di Genova in piazza per protesta

(ANSA) - GENOVA, 02 DIC - Metalmeccanici genovesi della Fiom in piazza questa mattina a Genova per dire no alla manovra del Governo, dalle pensioni alle tasse fino alle risposte insufficienti sui lavori usuranti e gli ammortizzatori sociali.

Il corteo, partito da Cornigliano arriverà a Sampierdarena per poi tornare verso ponente. La protesta, 4 ore di sciopero, fa parte di un pacchetto di 8 ore decise dal sindacato a livello nazionale. Genova è una delle prime città a scendere in piazza.

"Quello che abbiamo di fronte. E' un governo forte - spiega il segretario della Fiom genovese Stefano Bonazzi -, forse il più forte degli ultimi trent'anni, che non risponde a nessuna forza politica e per ottenere risposte bisogna porre le questioni con decisione: non bastano le manifestazioni, serve lo sciopero generale". (ANSA).