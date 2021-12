Intervengono per una lite di coppia e scoprono droga, arrestati

(ANSA) - GENOVA, 02 DIC - I poliziotti intervengono per la lite di una coppia e scoprono che i due nascondono droga. È successo ieri sera in piazza Venezian. Gli agenti li hanno arrestati, lei 31 anni e lui 36anni, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e spaccio. I poliziotti del commissariato Sestri e dell'Upg sono stati chiamati da alcuni residenti che hanno sentito le urla della coppia provenire dall'appartamento.

I due, alla vista degli agenti, hanno negato di stare litigando e si sono scagliati contro di loro. Quando i poliziotti hanno provato a entrare in camera da letto i due li hanno aggrediti. I poliziotti hanno così deciso di controllare la stanza dove sono stati trovati 380 grammi di marijuana suddivisi in involucri pronti per la vendita, 90 euro in banconote di piccolo taglio, materiale per il confezionamento e due bilancini di precisione.

