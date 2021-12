Covid: in Liguria superati i 6000 positivi, crescono ricoverati

(ANSA) - GENOVA, 02 DIC - La Liguria supera la soglia dei 6000 positivi al covid. Sono 6165, 323 in più rispetto a ieri. E c'è un boom di nuovi casi: sono 600 in 24 ore, mai il dato era stato così alto nelle ultime settimane. E sono tre in più gli ospedalizzati, 180, con 21 in terapia intensiva come ieri (19 non sono vaccinati). Non ci sono stati decessi: il numero dei morti da inizio pandemia è 4468. I guariti sono 277. In isolamento domiciliare ci sono 4388 persone, 24 in più rispetto alle 24 ore precedenti, e in sorveglianza attiva ce ne sono 3803, erano 3571. I nuovi casi sono emersi da 5230 tamponi molecolari e 12116 test rapidi. Il tasso di positività è 3,45%, mentre il tasso medio nazionale è 2,5%.

Nella provincia di Genova i nuovi positivi sono 262 (194 in Asl3 e 68 in Asl4), nel Savonese sono 154, nell'Imperiese 127 e nello Spezzino 56, mentre un positivo non è residente in Liguria.

Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 12813 vaccini di cui 784 prime dosi, 1009 seconde e ben 11020 terze dosi (ANSA).