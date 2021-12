Ostello e albergo, nasce nuovo hub turistico a Genova

(ANSA) - GENOVA, 01 DIC - Circa 160 posti letto del 'Marathon Hostel' suddivisi in stanze da due a sei ospiti, oltre a 53 stanze doppie e una suite all'interno di un nuovo albergo di 6 piani con una terrazza affacciata sulla città, servizi come palestra coperta e scoperta, noleggio di bici elettriche, sala studio, cucina per gli ospiti, ma anche un pub con il bancone più lungo della Liguria realizzato con la stessa pietra del Ponte Monumentale. Sono questi i numeri dell'hub turistico che sta nascendo alle spalle di via XX Settembre, negli archi alla base di corso Podestà, che sarà aperto a inizio 2022.

L'operazione ha permesso di recuperare alcuni spazi inutilizzati risanando una parte della città dove erano ancora presenti le macerie della Seconda Guerra mondiale. "Uno dei ragionamenti fatti all'inizio è stato cosa fare con questi immobili - spiega Massimiliano Bringiotti, che col padre Giorgio e la madre Donatella ha portato avanti l'operazione - e il settore sul quale abbiamo pensato di investire è stato proprio quello ricettivo e alberghiero". La realizzazione è stata possibile grazie alla disponibilità di Spim, società pubblica per la promozione del patrimonio immobiliare del Comune di Genova, proprietaria degli immobili. "Per noi questa zona ha grandi potenzialità - spiega Stefano Franciolini, presidente e ad di Spim - e l'ostello può essere una buona opportunità di accoglienza per un turismo giovane ma anche per trasferisti veloci, sullo stile di strutture presenti nelle grandi città internazionali. L'auspicio è quello di arrivare a una pedonalizzazione della zona come in S.Vincenzo". L'attività rientra nel core business di Spim che, solo nel 2021, è impegnata in 10 cantieri, ha più di 2 mila inquilini, gestisce 240 mila mq d'area e ha un patrimonio immobiliare di circa 300 mln euro. "Questo si lega a un altro nostro intervento in Salita della Tosse - conclude Franciolini -, due operazioni simboliche con l'intervento in via Porro con le quali festeggiamo i 20 anni di Spim". (ANSA).