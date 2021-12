Guida con patente scaduta da 22 anni, multa e auto sequestrata

(ANSA) - LA SPEZIA, 01 DIC - Alla guida con la patente scaduta da 22 anni. È la singolare scoperta fatta da una pattuglia della Polizia Locale della Spezia, che ieri pomeriggio ha fermato un automobilista per un controllo di routine in centro città. L'uomo ha dichiarato inizialmente di aver dimenticato il documento a casa, ma una serie di controlli hanno fatto emergere una diversa realtà. La patente gli era stata ritirata nel lontano 1999, dopo la scadenza naturale del documento. Da allora il guidatore, oggi settantenne, aveva evitato di effettuare la visita medica che gli avrebbe permesso di riottenerla. Per oltre due decenni la sua licenza di guida è rimasta in giacenza preso la Prefettura. La vettura è ora sotto sequestro, il guidatore sarà multato con una sanzione che può arrivare a 8000 euro. (ANSA).