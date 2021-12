Gagliardini-Lautaro, Spezia cade in casa dell'Inter

(ANSA) - GENOVA, 01 DIC - Lo Spezia di Thiago Motta cade in casa dell'Inter per 2 a 0. I nerazzurri attaccano con insistenza fin dai primi minuti e sbriciolano il muro dello Spezia con Gagliardini nel primo tempo, poi il rigore procurato e realizzato da Lautaro chiude i giochi già intorno all'ora di gioco. La chance degli aquilotti che poteva cambiare la gara è stata la grande occasione per Amian nel recupero di primo tempo: corner per lo Spezia sul quale il francese vola più alto di tutti ma Handanovic compie il miracolo. Gli uomini di Motta ci provano in tutti i modi ma non c'è nulla da fare tanto che al 70' Perisic per poco non fa 3 a 0. Anche se negli ultimi minuti l'Inter rifiata, lo Spezia, pur con grande impegno, non spaventa. (ANSA).