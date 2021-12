Distraggono passeggeri treni e li derubano, 3 arresti

(ANSA) - GENOVA, 01 DIC - Rubavano ai passeggeri dei treni bussando sui finestrini per chiedere informazioni mentre i complici portavano via borse e zaini. Tra le vittime della banda anche un perito balistico di un tribunale a cui sono state sfilate due pistole semiautomatiche recuperare poi alla stazione di Chiavari. È quanto hanno scoperto gli investigatori della polizia ferroviaria di Genova che hanno arrestato tre persone e denunciate altre undici. In manette sono finiti un ragazzo di 19 anni di origine marocchina, un palestinese di 29 anni e un marocchino di 20 anni. Secondo quanto accertato dagli investigatori, guidati dal primo dirigente Giuseppe Mariani e coordinati dal sostituto procuratore Giovanni Arena, le vittime venivano distratte da uno dei tre che bussava al finestrino fingendo di chiedere una informazione. Nel frattempo due complici a bordo prendevano borse e zaini e scappavano. In alcuni casi i passeggeri sono stati derubati dentro le sale di aspetto o nei parcheggi: in questi casi uno di loro fingeva di sentirsi male accasciandosi a terra. Sono una ventina i colpi ricostruiti dagli agenti. La maggior parte della refurtiva recuperata (dai tablet ai pc fino ai cellulari) è stata riconsegnata ai proprietari. (ANSA).