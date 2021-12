Covid: Moneglia, Sestri, Lavagna, Chiavari mascherine all'aperto

(ANSA) - LAVAGNA, 01 DIC - In ragione dell'aumento dei contagi covid i Comuni di Moneglia, Sestri Levante, Lavagna e Chiavari hanno deciso di emettere un'ordinanza che obbliga all'uso della mascherina all'aperto a partire dal 3 dicembre, in zone particolarmente affollate.

Le Vie del Centro Storico, le aree di mercato ed il Luna Park sono le aree coinvolte dal provvedimento per quanto riguarda Sestri Levante, Lavagna e Chiavari, a Moneglia l'obbligo si limiterà, invece, all'area del mercato settimanale. I provvedimenti resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2021, prorogabili al 10 gennaio 2022 in caso di proroga dello stato di emergenza da parte del Governo.

I Comuni ricordano l'obbligo di indossare la mascherina all'ingresso e all'uscita di tutti i plessi scolastici e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

