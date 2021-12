Covid: Liguria, 549 nuovi casi, aumentano ricoveri. Tre decessi

(ANSA) - GENOVA, 01 DIC - Sono 549 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 6.006 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 9.567 tamponi antigenici rapidi. Il maggior numero dei casi in Asl3 Genova (175) seguita da Asl1 Imperia (148), Asl2 Savona (115) Asl4 Tigullio (57) e Asl5 La Spezia (53). Un contagiato non risiede in Liguria. Aumentano i ricoveri: sono 8 in più di ieri, 177 in totale di cui 21 in terapia intensiva, uno più di ieri. Di questi, 19 sono i non vaccinati e 2 sono i vaccinati con comorbilità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate.

Tre i decessi segnalati: si tratta di due donne di 70 e 93 anni e di un uomo di 69 anni.

In isolamento domiciliare ci sono 159 persone in più, per un totale di 4.364 mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 3.571.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale nelle ultime 24 ore sono state somministrate 12.762 dosi complessive (Comirnaty e Moderna e 1 di Johnson). 177.044 le dosi booster e aggiuntive. I vaccinati con doppia dose sono 1 mln 106.240. (ANSA).