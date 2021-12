Cantieri autostrade: ancora incidenti sulla A10, code

Ancora un incidente sulla autostrada A10 in prossimità di uno scambio di corsia per un cantiere di Aspi tra Albisola e Savona in direzione Ventimiglia.

Sono rimaste coinvolte 4 auto che si sono scontrate all'interno della galleria Pasasco.

Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e due ambulanze della Croce Oro Mare di Albisola che hanno trasportato due feriti all'ospedale San Paolo di Savona.

Si sono formate code fino a 8 chilometri nelle due direzioni.

Gli incidenti in prossimità dei numerosi cantieri che Aspi ha aperto in Liguria si ripetono da mesi, in alcuni tratti, come sulla A10, con frequenza anche settimanale.