Calcio: Sampdoria; nasce Samp City nel cuore della città

(ANSA) - GENOVA, 01 DIC - La Sampdoria si proietta nel futuro è inaugura nel cuore di Genova un centro dedicato ai tifosi di nuova concezione, con servizi, ristorazione e sala multimediale.

Si chiama "Samp City", sorge nella centralissima via XX Settembre e si sviluppa per 300mq su tre piani che ospitano un negozio ufficiale della società, un bar, un centro servizi dedicato ai tifosi e alla vendita dei biglietti e una sala multimediale attrezzata.

"E' un progetto al quale il presidente teneva tantissimo - ha spiegato il direttore amministrativo Alberto Bosco -. Ci aveva chiesto un progetto innovativo che potesse associare il nome della Sampdoria ancora di più alla città di Genova".

Per questo la scelta è caduta nella via principale della città, a pochi metri da piazza De Ferrari. "Samp City è il primo concept store di una squadra di calcio di questo genere - ha spiegato il direttore marketing Marco Caroli -. Abbiamo unito più attività: dalla ristorazione allo shop sino al service center che servirà come biglietteria ma anche quale punto di informazione per tutto il mondo Sampdoria. Inoltre daremo lavoro a 17 persone che si ruoteranno nella struttura. Per noi è un fattore di orgoglio perché non esiste una struttura simile in Italia".

All'inaugurazione sono intervenuti il sindaco Marco Bucci e l'assessore comunale al commercio Paola Bordilli, che non ha nascosto il suo cuore blucerchiato. (ANSA).