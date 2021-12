Ibrahimovic e Messias stendono il Genoa

Tutto facile per il Milan che sconfigge il Genoa e il grande ex Shevchenko con un netto 3-0 dopo aver messo la gara in cassaforte già al termine della prima frazione. Di Ibrahimovic con una magistrale punizione in apertura di tempo e Messias in chiusura le prime due reti con doppietta del brasiliano nella ripresa. Resta preoccupante la classifica con il terzultimo posto

Rossoneri dominanti contro una compagine rossoblù alle prese con sei assenze pesanti (Maksimovic, Criscito, Caicedo, Fares, Kallon e Destro) e infarcita di giovani. Mini turn over per Shevchenko, salutato a gran voce dai tifosi milanisti, che inserisce Ghiglione e Vanheusden confermando in attacco Ekuban e Bianchi mentre Pioli si affida a Ibrahimovic e conferma Messias. Partono bene i rossoblù che dopo appena un minuto vanno al tiro con Cambiaso, conclusione alta.

Ma è un fuoco di paglia perché il Milan, che perde poco dopo Kjaer per infortunio al ginocchio, prende subito il comando della gara e inizia a macinare gioco alzando il baricentro e schiacciando il Genoa nella propria trequarti. I rossoneri conquistano così due angoli consecutivi e al decimo una punizione centrale poco fuori dall'area di rigore.

Alla battuta va Ibrahimovic che strega Sirigu, immobile, e porta in vantaggio il Milan. Subito in svantaggio il Genoa fatica a costruire e il Milan controlla senza troppi problemi. I padroni di casa si fanno vedere al 27' con un'azione personale di Rovella che dal limite si accentra e lascia partire un tiro che finisce però alto. E' l'unico sussulto della squadra di Shevchenko che soffre il Milan bravo a rendersi pericoloso prima con Messias, parata di Sirigu e poi con Diaz, alto.

In pieno recupero una corta respinta della difesa diventa preda di Messias che di testa con un pallonetto batte Sirigu troppo avanti rispetto alla linea di porta.

Doppio cambio nell'intervallo con Florenzi che sostituisce Gabbia, che era entrato per Kjaer ed Hernani per Sturaro e proprio Florenzi dopo appena un minuto libera Ibrahimovic in area ma la conclusione dello svedese è debole tra le braccia di Sirigu. Il Genoa però risponde subito con Hernani che gira di testa una punizione a spiovere di Rovella ma Maignan salva volando a deviare.

La ricerca del gol da parte del Genoa regala ampi spazi ai rossoneri che al 16' trovano anche la terza rete ancora con Messias, servito in area da Diaz, il cui rasoterra diagonale si infila nell'angolino più lontano. Sheva cambia ancora inserendo Pandev e Galdames mentre Pioli risponde con l'ex Pellegri.

Le mosse non cambiano l'andamento della gara ormai totalmente in comando del Milan con il Genoa che impegna ancora Maignan grazie al neo entrato Portanova, che prova il colpo da metà campo dopo aver visto fuori dai pali il portiere del Milan. E' l'ultimo vero sussulto di una gara che scivola via verso il triplice fischio senza più emozioni. (ANSA).