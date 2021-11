Progetto Everywh2ere di Rina vince Best innovation Award

(ANSA) - GENOVA, 30 NOV - Il progetto Everywh2re di RINA, la multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica, ha vinto il Best Innovation Award. La nomina è stata annunciata durante la European Hydrogen Week organizzata da Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking. Il premio riconosce il lavoro di RINA nel promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'apprendimento continuo in materia di tecnologia delle celle a combustibile e dell'idrogeno (Fch) per accelerare la transizione energetica verso un mondo più verde. La sostenibilità è uno dei pilastri fondamentali del business di RINA e le attività che l'azienda porta avanti includono diversi progetti di collaborazione nel settore dell'energia rinnovabile e delle nuove fonti energetiche. Tra queste, il coordinamento del progetto Everywh2ere finanziato nell'ambito del programma quadro Horizon 2020, che mira a sviluppare l'utilizzo dell'idrogeno nei gruppi elettrogeni portatili dotati di celle a combustibile per la fornitura di energia a eventi, cantieri, set cinematografici, ecc. Per Stefano Barberis, coordinatore del progetto e business development manager di RINA, "i gruppi elettrogeni temporanei sono ampiamente utilizzati nelle città per fornire energia a eventi, concerti e cantieri. Per lo più sono alimentati da motori diesel a combustione interna, che sono purtroppo altamente inquinanti. L'utilizzo delle celle a combustibile per i gruppi elettrogeni offre una fonte di energia alternativa affidabile, eliminando il rumore e le emissioni e offrendo, al contempo, vantaggi significativi per l'ambiente e la salute della popolazione locale". Il progetto, iniziato nel 2018, ha già prodotto due prototipi di gruppi elettrogeni alimentati a idrogeno (25 kW e 100 kW) e, entro la fine del progetto nel 2023, realizzerà un totale di sette di unità (4x25 kW e 3x100 kW). Verranno testati in cantieri, festival musicali ed eventi pubblici urbani in tutta l'Ue per dimostrarne benefici e potenziale. (ANSA).