Perquisiti 9 no vax accusati stalking infettivologo Bassetti

(ANSA) - GENOVA, 30 NOV - La polizia di Genova ha eseguito 9 perquisizioni nei confronti di altrettanti no vax sparsi su tutto il territorio nazionale, accusati di stalking in concorso ai danni dell'infettivologo genovese Matteo Bassetti.

L'indagine, partita dopo le querele presentate dal medico, è stata condotta dalla Digos del capoluogo ligure e ha permesso di identificare 36 persone, responsabili a vario titolo di istigazione a delinquere, atti persecutori, minaccia aggravata, diffamazione e molestie. Le perquisizioni si sono svolte in provincia di Avellino, Lecce, Milano, Modena, Napoli, Parma e Trento, con il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e la collaborazione dei compartimenti di Polizia Postale territorialmente competenti.

C'è anche un avvocato di Napoli tra i 36 indagati dalla Procura di Genova per stalking di gruppo e minacce all'infettivologo Matteo Bassetti. Gli altri sono professionisti, operai, casalinghe: si va dal disoccupato, al consulente di assicurazione, dalla barista al dipendente di cooperativa sociale, fino all'ex maresciallo aeronautica. Le indagini sono nate in seguito alle circa 10 denunce presentate dal medico. Dopo che il numero di Bassetti era stato diffuso sulla chat Telegram 'Basta dittatura' insieme a quello di altri virologi, politici e giornalisti, il direttore di malattie infettive dell'ospedale San Martino era diventato oggetto di un vero e proprio stalking attraverso chat, messaggi vocali e telefonate di insulti o minacce. "Vergogna" gli ripete una donna mentre Bassetti le ricorda che sarà denunciata. "Prego Dio che ti venga un tumore o un qualsiasi male perché il karma magari ci può mettere anni ma quando arriva ti disintegra" gli scrive un altro. Ancora più violento il contenuto di un altro sms: "Appeso a una forca sei molto più elegante che in giacca e cravatta".

(ANSA).