Provincia: Scajola, con Toti ci siamo conosciuti meglio

(ANSA) - IMPERIA, 29 NOV - "Con Toti abbiamo avuto un rapporto dialettico molto acceso, ma assolutamente corretto a livello istituzionale. In tutti i progetti presentati dal Comune di Imperia in questi tre anni, probabilmente perché erano difendibili ed era impossibile affossarli, ho trovato la massima collaborazione da Toti. Poi nel tempo, ognuno di noi ha conosciuto meglio l'altro". Lo ha detto il sindaco di Imperia Claudio Scajola a margine della predentazione della propria candidatura a presidente della Provincia.

"Tre anni fa e mezzo mi sono candidato a sindaco in questa città e lo volevo fare: spinto da molti e ostacolato dai più, compreso il presidente della Regione, la Lega, Forza Italia, la sinistra e tutti. C'è stata una campagna elettorale anche tesa.

Oggi, di fronte alla mia disponibilità di candidarmi, ho trovato quelle adesione che l'altra volta non c'erano state". (ANSA).