Vaccini: Toti, boom di prime dosi, raddoppiate in una settimana

(ANSA) - GENOVA, 28 NOV - "Boom di somministrazione di prime dosi in Liguria rispetto alla settimana precedente. Dal 21 al 27 novembre ne sono state somministrate 6.390, mentre nella settimana precedente erano state 3.821. Un dato su cui influisce l'annuncio dell'introduzione del super Green pass, visto che a metà novembre. Tendendo anche conto che fino a meta novembre la media giornaliera di prime dosi era di circa 700, poi sono progressivamente salite". Lo afferma il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sottolineando che altre 4025 prime dosi sono state prenotate. In particolare la maggiore prevalenza di prenotazioni si registra nella fascia 12-19 con 1.350, segue la fascia 50-59 con 581, quella dai 40 ai 49 con 522 prenotazioni, quella dai 30 ai 39 con 488, quella dai 20 ai 29 con 395, quella dai 60 ai 69 con 384 infine dai 70 ai 79 con 207 e quella degli over 80 con 98.

"Proprio oggi è arrivata la comunicazione da AIFA - ha detto Toti - che darà il via libera probabilmente nei prossimi giorni alla somministrazioni dei vaccini nella fascia di età dai 5 agli 11 anni. Noi attendiamo le indicazioni del Governo e come Regione Liguria ci siamo già messi in moto per garantire anche questa offerta a cui si aggiungerà il raddoppio delle somministrazioni dei vaccini, grazie anche alle linee senza prenotazione e a una maggiore apertura delle agende" (ANSA).