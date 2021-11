Tamponamento a catena in A12 in zona di cantiere

(ANSA) - GENOVA, 28 NOV - Tamponamento a catena in A12 nei pressi di un cantiere. Quattro le auto coinvolte. Gli occupanti non hanno subito conseguenze particolari, ma sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti dopo che erano usciti dalle auto in maniera autonoma. L'incidente è avvenuto questa mattina nel tratto di by-pass subito dopo l'uscita di Rapallo in direzione di Genova. Sul posto sono dovute intervenire squadre dei vigili del fuoco di Chiavari e Rapallo e personale del 118 che con le ambulanze hanno portato le persone in ospedale oltre ad agenti della Polizia stradale. L'autostrada è rimasta chiusa per rimuovere le auto e per permettere ai Vigili del fuoco di mettere in sicurezza l'area. (ANSA).