Covid: in Liguria 417 nuovi casi e due morti

(ANSA) - GENOVA, 28 NOV - Continua a crescere il nuovi dei contagiati dal covid in Liguria. Sono 5571, 79 in più rispetto a ieri. I nuovi positivi sono 417 emersi da 12718 tamponi (3971 molecolari, 8747 test rapidi). Il tasso di positività è del 3,27%.. I nuovi positivi sono 213 nell'area di Genova, 85 nel Savonese, 47 nell'Imperiese, 45 nello Spezzino, 26 nel Tigullio e 1 non è residente in regione. I guariti sono 336. Ci sono stati due decessi. Si tratta di due uomini di 74 e 83 anni all'ospedale San Martino di Genova e a quello di Albenga. Il totale dei morti da inizio pandemia è di 4460. Gli ospedalizzati sono 154, due meno di ieri. Tra i malati ricoverati 20 sono in terapia intensiva, lo stesso numero di ieri. Di questi 17 non sono vaccinati e tre sono vaccinati ma hanno altre patologie. Tra gli ospedalizzati due sono in età pediatrica e sono ricoverati al Gaslini. In isolamento domiciliare ci sono 3949 persone, 130 più di ieri, e i soggetti in sorveglianza attiva sono 3405, erano 3548. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4510 vaccini: 669 prime dosi e 3417 terze dosi.