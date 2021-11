Calcio: Spezia fa passo indietro, Bologna lo domina

(ANSA) - GENOVA, 28 NOV - Ci mette quasi novanta minuti, ma alla fine il Bologna trova il gol che vale una meritata vittoria al Picco e che inguaia lo Spezia. Un passo indietro per la squadra di Thiago Motta, che aveva mantenuto la porta inviolata contro il Torino nell'ultimo turno casalingo e veniva da una striscia di risultati positivi tra le mura amiche. E ora il calendario da qui alla fine dell'anno, si fa duro per i liguri, quart'ultimi in classifica: mercoledì l'Inter a San Siro, poi al Picco il Sassuolo che ha travolto il Milan, infine la Roma all'Olimpico, solo per citare i prossimi impegni. Il Bologna riscatta la sconfitta casalinga del precedente turno contro il Venezia e si attesta sulla parte sinistra della classifica. La squadra di Mihajlovic segna su rigore all'83' ma prima aveva colpito tre pali. Lo Spezia è stato sterile in avanti. Quando lo 0-0 sembrava poter tenere, è stato Nzola, migliore dei suoi, ad alzare ingenuamente un braccio in barriera su una punizione di Arnautovic. Rigore netto trasformato dallo stesso attaccante.

(ANSA).