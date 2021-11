Prima la paura, poi la Samp travolge il Verona e vince 3-1

(ANSA) - GENOVA, 27 NOV - Seconda vittoria consecutiva per la Sampdoria che batte il Verona in rimonta e si allontana dalla zona retrocessione. Per i gialloblù di Tudor il Ferraris si conferma tabù tanto che il Verona non vince a Marassi in serie A dal 1972. Eppure la compagine ospite era passata in vantaggio per prima grazie a Tameze, complice una deviazione di Yoshida.

Ma nel secondo tempo una Sampdoria trasformata ha prima pareggiato con Candreva, poi ha completato la rimonta con Ekdal e Murru. La squadra ospite dopo un buon primo tempo non si è confermata nella ripresa cadendo sotto i colpi di una Sampdoria molto più attenta e aggressiva di quanto fosse nella prima frazione. (ANSA).