Aggredisce anziana per rapinarla e la getta a terra, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 27 NOV - La polizia ha arrestato un uomo di 38 anni, di origini marocchine che ieri mattina ha rapinato una anziana in via Mura di Santa Chiara a Genova. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l'uomo ha aspettato la vittima all'uscita da un supermercato e l'ha colpita alle spalle intimandole di consegnare i soldi. La donna, di 83 anni, ha risposto di non avere denaro e l'uomo l'ha buttata a terra dopo averla strattonata per portarle via la borsa. I dipendenti del market hanno visto la scena e hanno subito chiamato i soccorsi.

Il rapinatore era stato denunciato a inizio novembre per un episodio analogo. (ANSA).