Shevchenko, dobbiamo credere nelle nostre forze

Archiviata la sconfitta all'esordio con la Roma, per Shevchenko seconda gara alla guida del Genoa domenica alla Dacia Arena all'ora di pranzo. Sfida più alla portata rispetto a quella con i giallorossi anche se il tecnico ucraino dovrà fare ancora a meno di ben sette giocatori.

"Purtroppo non recuperiamo nessuno e solo la prossima settimana dovrebbe tornare ad allenarsi con la squadra Destro - ha spiegato il tecnico -. Ma in questi giorni abbiamo fatto un buon lavoro e la squadra piano piano comincia a capire di più la nostra cultura del lavoro. Sono molto soddisfatto di come i ragazzi hanno approcciato questa settimana, con la giusta mentalità". Adesso però il Genoa insegue punti fondamentali per la classifica. "L'unica strada che conosco è lavorare, essere uniti e compatti. Abbiamo provato a dare una impronta alla squadra e per 82 minuti siamo riusciti a mantenerla. Purtroppo abbiamo concesso gol in contropiede e dopo è stato difficile recuperare. La squadra ci ha messo impegno e volontà e ha provato a rimanere compatta - ha aggiunto concluso -.Noi dobbiamo credere nel progetto e nelle nostre forze. Solo i messaggi positivi possono aiutare a uscire da questo momento".

