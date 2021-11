Imputato per duplice omicidio, gli trovano droga e armi

(ANSA) - GENOVA, 26 NOV - I carabinieri di Arenzano hanno arrestato Salvatore Maio, 69 anni, che era stato arrestato nel 2016 per duplice omicidio. Maio, scarcerato per decorrenza termini, è stato trovato in possesso di droga e armi. I militari lo hanno scoperto dopo avere ricevuto una segnalazione su un giro di spaccio. Nei giorni scorsi è così scattato il blitz nella sua abitazione. I militari hanno trovato una pistola semiautomatica calibro 7,65, con matricola abrasa e con caricatore inserito con sette colpi, pronta all'uso, occultata in un borsello sul tavolino dell'ingresso. Da un più approfondito controllo sono stati rinvenuti: in cucina, dietro al frigorifero, una Pistola Glock calibro 9x21, completa di caricatore con 11 colpi, e un centinaio di proiettili dello stesso calibro; nel soggiorno, dietro al televisore un sacchetto sotto vuoto contenente grammi 100 di cocaina. Per l'uomo, già condannato per un omicidio avvenuto in Calabria nel 1983 ed imputato per un duplice omicidio avvenuto a Genova Pegli nel 2016, è scattato l'arresto per detenzione illegale di più armi comuni da sparo e munizioni, detenzione di arma clandestina e di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed è stato tradotto nel carcere di Marassi. Le armi rinvenute saranno inviate al RIS di Parma per risalire alla loro provenienza e verificare se sono state utilizzate in altri delitti. (ANSA).