Furti: 'spiccate capacità criminali', arrestati a 14 e 15 anni

(ANSA) - LA SPEZIA, 26 NOV - Hanno solo 14 e 15 anni, ma con "spiccate capacità criminali" secondo la Questura della Spezia che li ha arrestati questa mattina. Sono gli autori di tre furti avvenuti ai danni di due farmacie tra la Spezia e Santo Stefano Magra ed un bar di Aulla. Ci sono volute settimane di indagini in collaborazione tra la Squadra mobile spezzina, quella di Genova e il comando carabinieri di Pontremoli per ricostruire l'attività dei due giovanissimi, che agivano insieme ad un terzo complice attualmente ricercato.

Il 3 ottobre scorso avevano colpito presso la farmacia di Via Monteverdi alla Spezia e il 6 ottobre si erano ripetuti in Val di Magra, per un bottino totale di oltre diecimila euro. Ripresi dalle telecamere di sicurezza, i giovani avevano agito "in modo risoluto e proficuo, riuscendo a neutralizzare in breve i sistemi di sicurezza passivi di entrambi gli esercizi commerciali". A partire dagli abiti indossati durante i colpi, gli inquirenti li hanno identificati, sorprendendoli questa mattina in un edificio abbandonato presso il porto di Genova in cui hanno fatto irruzione insieme ai colleghi del capoluogo.

Per loro il sostituto procuratore presso il Tribunale per i Minori di Genova, Francesca Ghiglione, ha chiesto ottenuto dal Gip Cinzia Miniotti, la misura della custodia cautelare in carcere eseguita nella mattinata odierna. Si trovano adesso associati presso l'Istituto penale minorile "Ferrante Aporti" di Torino. (ANSA).