D'Aversa, siamo ancora in mare aperto

(ANSA) - GENOVA, 26 NOV - Sono stati importanti i tre punti ottenuti a Salerno ma D''Aversa avverte la sua Sampdoria in vista dalla gara di domani in casa col Verona: "Dobbiamo tenere la barra dritta e dare continuità perché siamo ancora in mare aperto" sottolinea il mister che non si fida del Verona di Igor Tudor. Il Verona "è una squadra che ha numeri assolutamente importanti e ha fatto un novembre super dimostrando di essere la formazione più in condizione sotto il profilo psicofisico".

La Sampdoria vuole 'riprendersi' il Ferraris: in questa stagione infratti solo una vittoria, nel derby ligure con lo Spezia finito 2-1. E D'Aversa indica la strada: "Dobbiamo fare risultati positivi per spingere i tifosi a tornare allo stadio e riportare entusiasmo", ha detto. Mancheranno gli infortunati Vieira, Damsgaard, Torregrossa e Depaoli. "Gli altri sono a disposizione. Gabbiadini sta lavorando bene, valuteremo". Ma è possibile che parta dalla panchina e la linea offensiva, come a Salerno, sia composta ancora da Quagliarella e Caputo. Per il momento solo quattro gol complessivamente per loro due, la speranza è quella che si possano sbloccare definitivamente: "Tutti gli attaccanti vivono per il gol. Ma, come detto ai ragazzi, in tante situazioni magari potevamo essere bravi noi a far sì che il risultato fosse più ampio. Magari ci siamo tenuti qualcosa per domani. Io devo ragionare sulla prestazione", conclude D'Aversa che in difesa recupera Yoshida. A centrocampo sulla fascia sinistra in vantaggio Askildsen. (ANSA).