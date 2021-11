Covid: ancora 460 nuovi positivi, 12 ricoverati in più e 2 morti

(ANSA) - GENOVA, 26 NOV - Continuano a crescere i positivi al covid in Liguria: sono 5329, 226 più di ieri. Continuano a crescere gli ospedalizzati: sono 161, 12 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Di questi 19 (2 più di ieri) sono in terapia intensiva: 16 non vaccinati e 3 vaccinati ma con patologie. I morti sono due, una donna di 66 anni alla Spezia e un uoo di 79 a Sestri Levante: il totale dei decessi è 4458. I nuovi positivi sono 460 emersi da 14.326 tamponi (4327 molecolari, 999 test rapidi). Il tasso di positività è 3,21% (media nazionale 2,4%).

I nuovi positivi sono 167 nell'area di Genova, 128 nel Tigullio, 75 nell'Imperiese, 50 nello Spezzino, 36 nel Savonese, 4 non sono residenti in città. In isolamento domiciliare ci sono 3644 persone, 151 più di ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 3301, erano 3023.

Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 10.717, di cui 919 prime dosi e 8957 terze dosi. (ANSA).