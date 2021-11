Cadavere di migrante sotto cavalcavia Ventimiglia, è omicidio

Il corpo di un uomo, probabilmente un migrante, è stato trovato stamani sotto il cavalcavia di Roverino, a Ventimiglia. Durante l'esame esterno del cadavere sono state notate alcune ferite da taglio alla schiena e all'addome che fanno pensare a un omicidio. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e i carabinieri. La zona, che è area di bivacco per alcuni migranti, è stata isolata e chiusa al transito. E' stata confermata l'ipotesi di omicidio. La vittima, un giovane nordafricano, potrebbe essere stata accoltellata nel corso di una lite. I carabinieri di Ventimiglia stanno ascoltando diverse testimonianze anche da parte di altri migranti, tra cui quelli che stamani hanno segnalato la presenza del cadavere. L'area del cavalcavia di Roverino, infatti, è frequentata da numerosi migranti che vivono nella tendopoli in attesa di espatriare. Sul posto sono intervenuti il medico legale e il magistrato Luca Scorza Azzarà. Il Comune di Ventimiglia ha reso disponibile l'impianto di videosorveglianza cittadino per esaminare i filmati e trovare nuovi elementi investigativi. Sarebbero due i sospettati per l'omicidio del migrante africano ventenne, ucciso con almeno cinque coltellate la scorsa notte a Ventimiglia, il cui corpo è stato trovato stamattina sotto il cavalcavia di Roverino. I carabinieri, che oggi hanno raccolto diverse testimonianze, stanno esaminando un filmato delle telecamere cittadine, che avrebbe ripreso l'inizio della lite tra la vittima e altre due persone, filmato in cui si noterebbe anche un coltello. Il diverbio è scoppiato in centro, dalle parti di via Cavour. E' probabile che la vittima abbia provato a fuggire fino al luogo in cui è stato trovato il cadavere. Il pubblico ministero Luca Scorza Azzarà oggi si è fermato a lungo nella caserma dei carabinieri, dove i militari stanno ascoltando da ore i sospettati.