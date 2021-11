Amiu, tornano ReMida e mercatino riuso creativo

(ANSA) - GENOVA, 26 NOV - Ritorna l'appuntamento con le giornate del riuso, all'insegna delle iniziative green, organizzate da Amiu Genova. Dopo il successo di fine settembre, il 26 e il 27 novembre saranno all'insegna del riciclo creativo e della sostenibilità ambientale in due location del centro storico: oggi a Palazzo Ducale e domani in piazza Truogoli Santa Brigida. Realizzate nell'ambito del Piano integrato Caruggi, le iniziative sono state promosse da Amiu Genova nella Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2021 dedicata alle 'Comunità Circolari'. Oggi Palazzo Ducale fa da cornice alla presentazione ufficiale della 'nuova casa' di ReMida Genova che sarà ospitata nello spazio Surplus Ducale, realizzato grazie al Comune di Genova e tramite il progetto europeo Force. Il secondo appuntamento sarà in piazza Truogoli Santa Brigida con il suo mercatino a ospitare lo stand di 'Vico Angeli', spazio Amiu gestito da 'Sc'Art - Le Creazioni al Fresco".

"Il Centro Storico - spiega l'assessore Paola Bordilli - è un interessante laboratorio per sperimentare buone pratiche di riuso dei materiali e di riduzione dei rifiuti. Come amministrazione vogliamo rendere sempre più parte attiva cittadini, associazioni e tessuto economico locale per mettere in atto azioni innovative, attente all'ambiente e al decoro urbano". Per l'assessore Matteo Campora "la collaborazione tra comunità con istituzioni, associazioni e aziende come Amiu sono la giusta chiave di lettura per costruire insieme il corretto approccio verso l'economia circolare non solo nella nostra città, ma in tutta Italia e in Europa". "L'attenzione continua e costante verso le iniziative di promozione ambientale sono un punto importante della strategia di Amiu nella gestione del ciclo dei rifiuti - ha detto il presidente di Amiu Pietro Pongiglione -. Per di più queste iniziative si inseriscono come pratiche virtuose della nostra città grazie alla partecipazione alla Settimana Europea della Riduzione dei Rifiuti 2021".

