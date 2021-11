Violenza donne: Cgil, in Liguria +70% richieste di aiuto

(ANSA) - GENOVA, 25 NOV - Quasi una chiamata al giorno in Liguria al 1522, il numero per dare sostegno alle vittime di stalking e violenze . Nel 2020 le richieste di aiuto sono state 322, aumentate del 70.4% rispetto al 2019 quando furono 189.

I dati, diffusi da Violenzasulledonne.Stat e rielaborati da Marco De Silva responsabile dell'ufficio economico Cgil Liguria, rivelano che negli ultimi 7 anni sono state 2.101 le vittime di violenza e stalking che si sono rivolte al numero 1522. "La pandemia ha ulteriormente indebolito la posizione delle donne sempre più spesso vittime dal punto di vista affettivo ed economico. Sono state le prime a dover rinunciare al lavoro - spiega Fulvia Veirana, segretario generale Cgil Liguria- La cura familiare non viene ancora riconosciuta. La politica deve fare la sua parte rimettendo l'occupazione femminile al centro".

