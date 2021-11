Covid: Liguria, più nuovi casi e ospedalizzati, tre decessi

(ANSA) - GENOVA, 25 NOV - Sono 460 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.218 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 12.162 tamponi antigenici rapidi. Il maggior numero di nuovi positivi si registra nella Asl3 genovese (138), seguita da Asl1 Imperia (103), Asl2 Savona (94), Asl 5 Spezia (67) e Asl 4 Tigullio (56), Due non sono riconducibili alla residenza in Liguria.

Aumentano (+5) gli ospedalizzati, ora sono 149, mentre scende di una unità il numero di pazienti in Intensiva (17). Di questi 15 sono non vaccinati e 2 sono vaccinati con comorbilità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate.

I pazienti deceduti segnalati sono tre, tutti morti ieri: due sono maschi di 73 e 90 anni e una è una anziana di 90 anni.

I soggetti in sorveglianza attiva sono 3023 mentre in isolamento domiciliare ci sono 188 persone in più, per un totale di 3.493 persone.

I vaccini somministrati nelle ultime 24 ore sono stati 10.098. I cittadini immunizzati con due dosi sono 1 mln 101.680.

Le terze dosi somministrate (addizionali/booster) sono, a oggi, 132.294. (ANSA).