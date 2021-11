Covid: in Liguria 109 classi in quarantena

(ANSA) - GENOVA, 25 NOV - Sono ancora sopra quota 100 le classi in quarantena per covid in Liguria nella settima compresa tra il 18 e il 24 novembre. Sono esattamente 109, un numero quasi identico alla settimana precedente quando erano 111. Sono aumentate nell'Imperiese e nell'area di Genova di competenza della Asl3 dove, rispettivamente, sono passate da 27 a 31 e da 24 a 34. Sono stabili in Asl4 con 22 classi in quarantena, sono dimezzate nel Savonese dove da 22 sono diventate 11 e sono diminuite nello Spezzino dove sono 11 ed erano 16. I dati sono pervenuti ad Alisa dalle varie Asl. (ANSA).