Calcio: presunti insulti razzisti, giudice punisce chi denunciò

(ANSA) - SAVONA, 25 NOV - Sconfitta per 3 a 0 e ammenda di 50 euro con diffida. È questa la decisione del giudice sportivo nei confronti del Cengio dopo la partita di Seconda Categoria Plodio-Cengio di domenica scorsa. Il provvedimento arriva in seguito ai presunti insulti razzisti denunciati dal Cengio nei confronti del loro attaccante africano da parte del portiere del Plodio. Al 33' del primo tempo, sullo 0-0, gli ospiti per due volte avevano ribadito all'arbitro l'intenzione di non voler proseguire la gara a causa di insulti razzisti. Vista la tensione in campo l'arbitro aveva sospeso la gara. Due le versione dell'accaduto. Da una parte l'allenatore del Cengio, Stefan Marian, che sosteneva di aver udito gli insulti razzisti.

Dall'altra il direttore sportivo del Plodio, Fabio Abate, che invece aveva negato il fatto. Il giudice sportivo ha dato ragione al Plodio. "Nonostante le proteste della panchina del Cengio il direttore di gara non ha avuto alcuna percezione del lamentato insulto discriminatorio". Viene quindi comminata alla società "la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l'ammenda di 50 euro con diffida".

Il Plodio ha così commentato. "Le bugie hanno le gambe corte e questa le aveva cortissime...peccato solo che una società, fino a domenica, amica, con cui abbiamo sempre avuto collaborazioni proficue, con all'interno persone che stimavamo profondamente, abbia deciso di diffamarci". "Accettiamo la decisione, ma non aggiungiamo altro", il commento dei dirigenti del Cengio (ANSA).