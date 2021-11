Violenza donne: bracciale segnala uomo sotto casa ex, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 24 NOV - Il bracciale elettronico applicato per ordine del Tribunale ha consentito ai carabinieri di arrestare un uomo per avere violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna che lo aveva denunciato lo scorso agosto per violenza e minacce. Il sistema ha messo in allarme i carabinieri che lo hanno sorpreso mentre cercava di avvicinarsi alla casa della ex dopo avere scavalcato una recinzione. E' accaduto a Sarzana (La Spezia), proprio alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. I carabinieri del comando della Spezia e della radiomobile di Sarzana hanno arrestato un 36enne nei cui confronti il tribunale aveva applicato la misura del braccialetto elettronico anti-stalking.

I carabinieri hanno raggiunto l'abitazione dove vivono l'ex compagna e la madre e hanno visto una figura incappucciata che aveva appena scavalcato la recinzione della casa per darsi alla fuga. Dopo un breve inseguimento, il fuggitivo è stato bloccato e portato in caserma dove ha passato la notte. Questa mattina il Tribunale della Spezia ha confermato il divieto di avvicinamento ed esteso l'applicazione del braccialetto elettronico. (ANSA).