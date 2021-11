Natale: a Genova torna il Mercatino di San Nicola

(ANSA) - GENOVA, 24 NOV - Dopo la sosta forzata del 2020 causata dalla pandemia, da venerdì 3 a giovedì 23 dicembre il tradizionale Mercatino di San Nicola torna in piazza Piccapietra ad accendere l'atmosfera natalizia con le sue bancarelle, eventi, incontri, laboratori per bambini e sagre gastronomiche con prodotti liguri, ricette dal mondo. Anche quest'anno molte saranno le associazioni che animeranno questo angolo del centro cittadino e devolveranno il ricavato in beneficienza per la realizzazione di progetti e supporto alle loro attività al fianco di chi soffre e di chi ha bisogno di sostegno. Dal 1986, anno di battesimo di questo mercatino natalizio, sono stati devoluti aiuti per circa 700 mila euro. Sono 80 le associazioni che hanno risposto Per tutta la durata del Mercatino di San Nicola resterà allestito il piccolo villaggio con stand e postazioni a disposizione delle associazioni, per farsi conoscere e raccogliere i fondi. Gli stand saranno aperti dalle ore 10 alle 20.

«L'edizione di quest'anno - spiega l'assessore al Commercio, Artigianato e Grandi Eventi Paola Bordilli - ha un significato speciale, quello del ritorno. Laboratori, eventi, food, tipicità del territorio, artigianato e spettacoli si coniugano, nel pieno dello spirito del Natale, con la solidarietà e la beneficienza".

L'inaugurazione ufficiale del Mercatino di San Nicola si terrà, come da tradizione, mercoledì 8 dicembre preceduta dal corteo storico con i figuranti in costume che partirà alle 11 da piazza Matteotti per arrivare a Piccapietra (ANSA).