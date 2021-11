Maltempo: allerta per neve domani in entroterra Liguria

(ANSA) - GENOVA, 24 NOV - Arpal ha emesso una Allerta Gialla (il grado più basso) per neve dalle 8:00 alle 15:00 di domani, giovedì, nei versanti padani di Ponente, Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida. La decisione per l'arrivo di un "primo, veloce passaggio perturbato tipicamente invernale con temperature in calo e neve nelle zone interne".

(ANSA).