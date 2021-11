Investito da un cinghiale, ferito uno scooterista a Imperia

(ANSA) - IMPERIA, 24 NOV - Uno scooterista cinquantenne è rimasto ferito., stamani, dopo essere stato travolto da un cinghiale, mentre si trovava in zona Caramagna, a Imperia. E' probabile che l'animale stesse attraversando la strada per raggiungere l'alveo del vicino torrente, quando è sopraggiunto il mezzo. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e la polizia locale. L'uomo è stato stabilizzato e portato in ospedale con codice di media gravità. L'eccessiva presenza di cinghiali, anche di intere famiglie, è stata più volte segnalata dagli abitanti. (ANSA).