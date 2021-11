Genova, fumo da quadro elettrico, 300 alunni sfollati da scuola

(ANSA) - GENOVA, 24 NOV - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in un istituto comprensivo a Genova Borzoli, in via Sigismondo Muscola, per un principio di incendio da un quadro elettrico. Per precauzione sono stati allontanati dalle aule circa 300 bambini, oltre al personale docente e amministrativo.

Le fiamme, subito domate, hanno causato un po' di fumo. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i tecnici di Enel che hanno subito messo in sicurezza il quadro elettrico. Non si registrano feriti. (ANSA).