Covid: 412 nuovi casi in Liguria, salgono ancora i ricoveri

(ANSA) - GENOVA, 24 NOV - Ci sono 412 nuovi casi covid in Liguria, emersi dopo 5.382 tamponi molecolari e 9.816 test antigenici rapidi. Il totale dei positivi sale poi di 195 casi a 4.802, per un tasso di positività sui test pari dunque al 2,7%.

E si registrano due nuovi decessi, avvenuti tra il 7 e il 23 novembre: un uomo di 74 anni morto nella Asl3 genovese e una donna di 89 anni deceduta all'ospedale di La Spezia.

Crescono ancora gli ospedalizzati: i ricoverati sono oggi 3 in più per un totale di 144 pazienti ricoverati, anche se restano stabili a 18 i pazienti in terapia intensiva (16 non vaccinati). In sorveglianza attiva ci sono 2.906 persone (ieri erano 2.782). In isolamento domiciliare ci sono3305 persone, 148 in più.

Rispetto ai luoghi di contagi, 100 nuovi casi sono a Imperia, 42 Savona, 173 in Asl3 a Genova, 41 in Asl4 nel Tigullio e 54 a La Spezia. Due nuovi contagiati non sono residenti in Liguria.

Rispetto alla campagna vaccinale, le nuove dosi somministrate di Pfizer o Moderna sono state in 24 ore pari a 10.473 (956.810 le seconde dosi fatte in totale, e 123.783 le dosi aggiuntive (addizionali o booster). Le prime dosi sono dunque state 669, le seconde 844, mentre le dosi aggiuntivi 8.960. (ANSA).