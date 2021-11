Amadeus, Vasco Rossi e Morandi a Sanremo? Chi lo sa

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Vasco Rossi o Gianni Morandi a Sanremo 2022? "Ma chi lo sa?", risponde Amadeus ai microfoni del Tg1 a margine della presentazione dei 12 finalisti di Sanremo Giovani, che il 15 dicembre in diretta su Rai1 si contenderanno due posti tra i Big del prossimo festival.

I Maneskin torneranno all'Ariston? "Non so niente", la replica del conduttore e direttore artistico. "Dall'1 al 5 febbraio: tutto accadrà lì", aggiunge Amadeus, limitandosi a promettere che "dobbiamo aspettarci tante belle canzoni".

