Genova avrà una casa per le donne che subiscono violenza

(ANSA) - GENOVA, 23 NOV - A due giorni dalla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Comune di Genova approva all'unanimità un ordine del giorno portato in Conferenza capigruppo dal Pd su proposta della consigliera Cristina Lodi, per garantire un alloggio alle vittime di violenze e abusi sessuali fisici o psicologici che si trovano nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria o che concludono un percorso presso le case rifugio o accoglienza.

"Su questi temi, oltre alle diverse iniziative e manifestazioni di sensibilizzazione - dichiara Lodi - è fondamentale che ogni ente assuma impegni e responsabilità concrete nelle materie di propria competenza. Il tema della casa è urgente per le donne che denunciano violenza, con questo ordine del giorno diamo una risposta importante alle vittime". (ANSA).