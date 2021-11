Cantieri autostrade: moto sotto tir in A12, grave centauro

Grave incidente questa mattina sull'autostrada A12, tra Genova Est e Genova Ovest. Un motociclista, per cause da accertare, ha perso il controllo, è sbandato ed è finito sotto un tir. L'uomo è stato soccorso dal 118 e intubato ed è stato trasferito in codice rosso al San Martino. Sul tratto si era formata una coda a causa del ritardo nella riapertura di un cantiere. Code anche in A10 e in A26.